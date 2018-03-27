هازارد: سعيد في تشيلسي.. لا أفكر في الرحيل

قال إيدن هازارد، لاعب وسط تشيلسي، إنه لا يتعجل مناقشة تمديد عقده مع ناديه اللندني ويعتقد اللاعب البلجيكي أنه سيحدث تطورا في المفاوضات بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الشهر المقبل.



ويرتبط هازارد بعقد مع تشيلسي حتى 2020 ويأمل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في تجديد عقد اللاعب البالغ عمره 27 عاما وسط تكهنات من تقارير إعلامية بخصوص انتقاله المحتمل إلى إسبانيا.



وقبل مباراة ودية لبلجيكا أمام السعودية يوم الثلاثاء، قال هازارد إنه يأتي حاليا على رأس أولوياته إنهاء الموسم بقوة ثم اللعب في كأس العالم.



وقال هازارد: "أنا سوف أنهي الموسم أولا ثم سألعب في كأس العالم ثم سأذهب إلى أجازة.. سنرى ما سيحدث بعد ذلك.



وتابع: "لم أفكر في الأمر بعد. يتبقى عامان في عقدي مع تشيلسي. أنا سعيد جدا. أنا أفكر في نهاية الموسم وفي المشاركة في كأس العالم".



وتعرض أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي لانتقادات مؤخرا بسبب أسلوبه الدفاعي خلال الخسارة 1-صفر أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز هذا الشهر في لقاء تسبب في إحباط هازارد في ظل اللعب في مركز المهاجم المتأخر وعدم استحواذه على الكرة كثيرا.



ورغم ذلك أكد هازارد التزامه التام بمساعدة تشيلسي صاحب المركز الخامس على إنهاء الدوري في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وقال هازارد: "أريد فقط الوجود في الملعب سواء رقم 9 (كمهاجم) أو رقم 10 (كصانع لعب). يمكنني اللعب في مركز الظهير الأيسر إذا أراد المدرب ذلك ولا مشكلة لدي".



ويستضيف تشيلسي منافسه توتنهام هوتسبير، الذي يستهدف أيضا المربع الذهبي، يوم الأحد المقبل. ويأتي فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في المركز الرابع ولديه 61 نقطة وبفارق خمس نقاط عن غريمه اللندني حامل اللقب.