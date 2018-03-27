هولندا تحقق فوزها الأول على البرتغال منذ 27 عاما

حقق المنتخب الهولندي فوزه الأول على نظيره البرتغالي منذ 27 عاما، وتغلب عليه 3-0 الاثنين، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما في جنيف.

ولم ينجح منتخب هولندا في الفوز على البرتغال منذ 16 أكتوبر 1991، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وخلال 12 مواجهة سابقة، فازت البرتغال سبع مرات مقابل انتصار وحيد لهولندا وأربعة تعادلات.

وحسم الفريق الهولندي الفوز منذ الشوط الأول، والذي شهد تسجيله للأهداف الثلاثة عن طريق ممفيس ديباي لاعب وسط ليون الفرنسي وريان بابل مهاجم بشكتاش التركي و فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي في الدقائق 11 و32 و45.

ولم يتأهل المنتخب الهولندي إلى مونديال روسيا في الوقت، الذي حجز فيه الفريق البرتغالي مقعده في كأس العالم حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية بجوار المغرب وإسبانيا وإيران.

وفاز المنتخب البرتغالي يوم الجمعة الماضي على نظيره المصري 2-1، في الوقت الذي خسر فيه منتخب هولندا أمام إنجلترا بهدف دون رد.