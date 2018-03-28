إيطاليا تتعادل مع إنجلترا في الوقت القاتل

المصدر: لندن - د ب أ

اقتنص المنتخب الإيطالي تعادلا مثيرا من مضيفه الإنجليزي 1-1 الثلاثاء في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما على استاد ويمبلي في لندن.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف حمل توقيع نجم ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 26 ولكن لورينزو إنسيني نجم نابولي أدرك التعادل لإيطاليا قبل أربع دقائق من النهاية من ضربة جزاء.

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما، كما خسر الفريق يوم الجمعة الماضي أمام الأرجنتين بهدفين دون رد.

ويستعد الفريق الإنجليزي للمشاركة في مونديال روسيا هذا الصيف وخاض تجربته الودية الثانية في غضون أربعة أيام إذ فاز يوم الجمعة الماضي على هولندا بهدف دون رد.

ويلعب منتخب "الأسود الثلاثة" ضمن المجموعة السابعة للمونديال بجوار بلجيكا وتونس وبنما.