الأرجنتينيون: التانغو.. منتخب من "ورق"

وصفت وسائل الإعلام الأبرز في الأرجنتين بـ "الكارثية" الهزيمة المذلة (6 -1) التي تجرعها منتخب البلاد الأول لكرة القدم أمام إسبانيا وديا مساء الثلاثاء.



وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية على موقعها الرسمي: كارثة في مدريد: إسبانيا سحقت المنتخب بنتيجة تاريخية. فيما قالت صحيفة "لا ناسيون" أن إسبانيا "أذلت" الأرجنتين في مدريد قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق مونديال روسيا 2018.



"فريق من ورق"، هكذا وصفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية منتخب "التانغو"، الذي أكدت أنه تلقى "علقة ساخنة" من إسبانيا في ظل غياب نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي للإصابة.



وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي تابع اللقاء من المدرجات وكان يعاني من ضيق شديد بسبب تدهور الحالة الفنية للفريق.



وأكدت قناة "تي واي سي" الرياضية التليفزيونية أن الهزيمة الكبيرة التي تلقاها منتخب الأرجنتين تثير القلق بشكل بالغ قبل المونديال الذي يخوضه هذا الفريق الصيف المقبل.



وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا.