الأرجنتين تؤكد سلامة الحارس روميرو

كشف المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم يوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حارس مرماه سيرخيو روميرو يعاني فقط من كدمة في الركبة اليمنى وليس من إصابة خطيرة في عظم الساق.



وخرج حارس الأرجنتين مصابا في بداية المباراة التي خسرتها الأرجنتين 1 - 6 أمام إسبانيا مساء الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد، ليخضع لفحوصات طبية عاجلة لتحديد مدى خطورة إصابته.



وبعث الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني برسالة طمأنة لأنصار الفريق فيما يخص الحالة البدنية لروميرو بعد الليلة الكارثية التي قضاها "منتخب التانغو" في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد.



وقال الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني في بيانه على "تويتر": سيرخيو روميرو تعرض لكدمة في الركبة اليمنى، الفحوصات التي أجريت له لم تظهر إصابات خطيرة في العظم أو في الأربطة.



واستبدل روميرو بالحارس الثاني في المنتخب الأرجنتيني ويلي كابايرو عندما كانت النتيجة 1 - صفر لصالح إسبانيا، التي سجلت خمسة أهداف في شباك الحارس البديل، نجم تشيلسي الإنجليزي.



وقبل ما يربو قليلا على شهرين من انطلاق مونديال روسيا 2018، يستطيع المدير الفني للأرجنتين، خورخي سامباولي، خلال الفترة المقبلة الاستعانة بخدمات روميرو، الحارس الأساسي لمنتخب التانغو خلال السنوات الأخيرة.