الإصابة تبعد لوكاس دين عن صفوف برشلونة

سيغيب الفرنسي الدولي لوكاس دين عن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاثة أسابيع، عقب تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباريات الأجندة الدولية.

وشارك دين في خسارة المنتخب الفرنسي 2 - 3 أمام منتخب كولومبيا وديا يوم الجمعة الماضي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء خلال فوز الفريق 3 - 1 على مضيفه منتخب روسيا يوم الثلاثاء.

وعقب الفحوص التي خضع لها ديني (24 عاما)، يوم الأربعاء، تأكد غيابه عن مباراتي برشلونة أمام فريقه السابق روما الإيطالي بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة فريق روما يوم الأربعاء القادم على ملعب "كامب نو" في مباراة الذهاب، قبل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين بعدها بستة أيام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية.

وبات دين أحدث المنضمين لقائمة مصابي برشلونة، التي تضم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، ولاعب وسط الملعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس.

ومن المرجح أن يلحق دين، الذي شارك في 19 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات هذا الموسم، بالمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي تجمع الفريق الكاتالوني مع أشبيلية يوم 21 أبريل المقبل.