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البرازيل ترد الاعتبار بفوز في عاصمة الأبطال

المصدر: برلين - د ب أ
لحظة الهدف الوحيد في المواجهة
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قطع المنتخب البرازيلي لكرة القدم سجل المباريات المتتالية الخالي من الهزائم لنظيره الألماني "مانشافت" وتغلب عليه 1-0 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الثلاثاء على الاستاد الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وثأر المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) لهزيمته الثقيلة 1-7 أمام نظيره الألماني في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكانت المباراة هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ هذه الهزيمة الثقيلة على استاد مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وسجل جابرييل جيسوس 20 عاما مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الوحيد للمباراة اليوم في الدقيقة 37.

كلمات دالّة

#البرازيل, #ألمانيا, #مونديال روسيا

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