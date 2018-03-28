عقب مواجهة الأخضر بيوم.. منع ناينغولان من القيادة

أعلنت السلطات البلجيكية عن منع رادجا ناينغولان من القيادة لمدة شهر، وتغريمه 1.600 يورو بعد أقل من يوم على خوضه مباراة دولية أمام المنتخب السعودي والتي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة.

وبعد أن احتفت الجماهير البلجيكية بمستواه يوم الثلاثاء، ولعبه لـ30 دقيقة أمام المنتخب السعودي، تلقى ناينغولان نبأ منعه من القيادة يوم الأربعاء بعد أن قاد مركبته مخمورا في مارس الماضي، ولم تصدر المحكمة القرار النهائي إلا عقب عام كامل يوم الأربعاء.

وقاد ناينغولان سيارته تحت تأثير الكحول في 25 مارس 2017 عقب مباراة بلاده أمام اليونان خلال تصفيات كأس العالم، وتجاوز إشارة حمراء، رغم انفجار إطار سيارته ما دعا الشرطة المحلية إلى إيقافه ومخالفته.

ولم يكن لاعب وسط روما الإيطالي حاضرا الجلسة يوم الأربعاء، وكان ممثله محاميه والتر دامين.