فالفيردي: أستبعد جاهزية ميسي وشتيغن لمواجهة أشبيلية

أعرب إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة، يوم الأربعاء، عن شكوكه في قدرة لاعب الفريق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وحارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن على اللحاق بمباراة الفريق مع مضيفه أشبيلية يوم السبت المقبل ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب ميسي عن مباراتي منتخب بلاده الوديتين أمام منتخبي إيطاليا والأرجنتين، يومي الجمعة والثلاثاء على الترتيب، بسبب معاناته من مشاكل في أوتار الركبة.

وفي المقابل، قرر يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا إراحة تير شتيغن خلال مباراة الفريق الودية أمام نظيره البرازيلي يوم الثلاثاء، التي انتهت بخسارة منتخب الماكينات صفر - 1، بسبب إصابته في الركبة.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: لا نعرف الكثير عن الحالة البدنية لميسي وتير شتيغن، وسيتم إجراء فحوصات طبية لهما يوم الخميس لتقييم وضعهما، لا أشعر بالانزعاج من إصابة ميسي، سنرى كيف ستسير الأمور بالنسبة له غدا.

وواصل فالفيردي حديثه قائلا: إن ميسي أنهى مباراة الفريق الأخير أمام أتلتيك بلباو بشكل جيد، صحيح كانت لديه مشكلة بسيطة في الركبة، لكنها لم تكن جسيمة، مازلت لا أعلم ما الذي سنفعله، نأمل أن تكون الإصابة خفيفة. سنلعب في جميع المسابقات في الشهر القادم، وسنرى مستوى اللاعبين عقب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في مباريات الأجندة الدولية. النقاط الثلاث أمام أشبيلية من الممكن أن تكون حاسمة للغاية.

ويتربع برشلونة على صدارة الدوري الإسباني حاليا، حيث يتفوق بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد قبل تسع مباريات على نهاية المسابقة.