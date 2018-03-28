مدرب إسبانيا: علينا الهدوء.. المونديال لم يبدأ بعد

طالب جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، لاعبي فريقه بالتحلي بالهدوء بعد الفوز التاريخي الذي حققوه أمس الثلاثاء بنتيجة 6-1 على الأرجنتين في إطار استعداداتهم لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وقال لوبيتجي بعد الفوز التاريخي لإسبانيا على الأرجنتين في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد: "المونديال لم يبدأ بعد".

وأضاف المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "الفرحة العارمة للناس لا يمكننا أن نسيطر عليها ولن أتشاجر مع أحدهم لأنه يؤمن بهذا المنتخب، ما نفعله نحن داخليا شيئا أخر، التروي والهدوء، نعرف جيدا أين نتواجد".

وعادت إسبانيا لتؤكد أنها أقوى المرشحين للفوز بلقب المونديال القادم وذلك من خلال أدائها الرائع في الشوط الثاني من مباراتها أمام الأرجنتين، التي أخفقت بشكل كبير في خلق فرص للتهديف في ظل غياب نجوم الفريق ليونيل ميسي وسيرخيو أجويرو وأنخيل دي ماريا للإصابة.

وتابع لوبيتيجي قائلا: "النتيجة حقيقية والمباراة حقيقية، لقد كانت بدايتها متكافئة، هم كانوا يعانون من غيابات مؤثرة للغاية وسيكون من الحمق عدم الاعتراف بهذا الأمر".

وردا على سؤال عما قاله للاعبين بعد هذا الفوز الكبير، أجاب لوبيتجي قائلا: "لقد هنأتهم وشكرتهم وقلت لهم الحقيقة: المونديال لم يبدأ بعد".

واستطرد لوبيتجي قائلا: "قدمنا مباراة كبيرة أمام منافس صاحب تاريخ رائع لا أكثر، سنبدأ المونديال برصيد خالي من النقاط".

وأشاد لوبيتجي بالأداء الرائع الذي قدمه اللاعب اسكو الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة أمس في الوقت الذي لا يضطلع فيه بدور كبير مع ناديه ريال مدريد.

وأكمل مدرب المنتخب الإسباني قائلا: "لن اقول شيئا جديدا عن الإعجاب الذي يثيره اسكو في نفسي وعن الأداء الذي يقدمه دائما معنا، أتمنى أن يكون سعيدا بالقدر الكافي مع ناديه في الأشهر المقبلة وأن يخوض المونديال مفعما بشغف وتواضع كبيرين".