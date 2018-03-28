منتخب تونس يهزم كوستاريكا وديا

المصدر: فرنسا - د ب أ

حقق المنتخب التونسي لكرة القدم انتصاره الثاني في غضون خمسة أيام وتغلب على نظيره الكوستاريكي 1-0 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الثلاثاء في مدينة نيس الفرنسية ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وانتزع المنتخب التونسي الفوز بفضل الهدف الذي سجله لاعبه وهبي الخزري في الدقيقة 36 ليؤكد الفريق استعداده الجيد للعودة المرتقبة إلى الظهور في المونديال بعدما غاب عن النسختين الماضيتين في 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.

والفوز هو الثاني للمنتخب التونسي (نسور قرطاج) في غضون خمسة أيام حيث فاز على نظيره الإيراني بنفس النتيجة وديا يوم الجمعة الماضي.

ويخوض المنتخب التونسي المونديال الروسي ضمن المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات إنجلترا وبنما وبلجيكا فيما يخوض المنتخب الكوستاريكي المونديال ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا.