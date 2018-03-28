"هاكر" يكلف لاتسيو الإيطالي مليوني يورو

وقع نادي لاتسيو الإيطالي ضحية لعملية خداع بالبريد الإلكتروني كلفته مليوني يورو من الدفعة الاخيرة لصفقة انتقال المدافع الهولندي ستيفان دي فري من فيينورد روتردام، بحسب ما ذكرت صحيفة إيطالية الأربعاء.

واشارت صحيفة "إل تمبو" ان قراصنة على علم بالصفقة خدعوا النادي الذي دفع المال في حساب مصرفي خاطىء في هولندا.

وتلقى فريق العاصمة الإيطالية بريدا إلكترونيا بدا أنه من بطل هولندا يطلب منه مليوني يورو مع تفاصيل الحساب المصرفي، فأرسلت الأموال حسب الأصول. لكن فيينورد لم يتلق الأموال وادعى عدم معرفته بالرسالة.

وأضافت الصحيفة أن المدعي العام الناظر في القضية تعقب الأموال إلى حساب المصرف وتبين أنه لا ينتمي إلى النادي الهولندي.

وانضم دي فري (26 عاماً) إلى لاتسيو في 2014 مقابل 7,7 ملايين يورو بعد مشوار ناجح في مونديال 2014، لكنه لن يمدد عقده مع فريقه وسيتركه الصيف المقبل.

وتردد أن يوفنتوس، حامل لقب الدوري في السنوات الست الاخيرة، مهتم بضم دي فري، اضافة إلى أندية إنجليزية مثل قطبي مانشستر يونايتد وسيتي لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" قالت أن قلب الدفاع سيوقع مع إنتر ميلان الصيف المقبل كلاعب حر.