إيقاف رئيس باوك بسبب إشهاره السلاح بوجه الحكم

قالت لجنة الانضباط في الدوري اليوناني الممتاز يوم الخميس، إنها حظرت دخول إيفان سافيديس رئيس نادي باوك سالونيكا كل استادات كرة القدم لمدة ثلاث سنوات بعد أن اقتحم الملعب وهو يحمل مسدسا خلال مباراة في الدوري.

وتم خصم ثلاث نقاط أيضا من رصيد باوك في الدوري لتتبدد آماله في إحراز اللقب.

ونزل سافيديس، وهو رجل أعمال مولود في جورجيا، أرض الملعب وهو يحمل مسدسا معلقا حول خصره للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه خلال مباراة ضد منافسه على اللقب أيك أثينا يوم 11 مارس/آذار.



وتم إيقاف المباراة وأدت الواقعة إلى تعليق منافسات الدوري من قبل الحكومة اليونانية، وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه يدرس اتخاذ اجراء محتمل ضد اليونان بسبب تكرار شغب الجماهير والعنف في الاستادات.



ورفعت الحكومة الحظر يوم الثلاثاء وستستأنف مباريات الدوري في مطلع الأسبوع الجديد.



كما تم تغريم سافيديس 100 ألف يورو (123 ألف دولار) وعوقب النادي بإقامة ثلاث مباريات بدون جماهير إضافة لغرامة إضافية قدرها 63 ألف يورو.



وعوقب لوبوس ميشيل مدير باوك الرياضي، وهو حكم دولي سابق، بالإيقاف لمدة 90 يوما وتم تغريمه 15 ألف يورو بعد نزوله أرض الملعب أيضا للاحتجاج على الحكم.



واحتسبت لجنة الانضباط أيك أثينا فائزا بالمباراة وخصمت نقطتين من باوك في الدوري الموسم المقبل.



وقال باوك إنه سيطعن ضد العقوبات.



وأضاف النادي في بيان "العقوبة قاسية وتمت تحت ضغط الهجوم الاعلامي على باوك. نستعد لتقديم طعن وسننتظر حكما بناء على ما حدث بالفعل".



وحذر الفيفا اليونان وطالبها باتخاذ اجراءات صارمة أو ستصبح مهددة بالإيقاف.



وقال ايربير هوبيل، الذي يرأس لجنة في الفيفا تراقب كرة القدم اليونانية، في وقت سابق هذا الشهر "استبعاد اليونان لم يعد مستحيلا. كرة القدم اليونانية على المحك".