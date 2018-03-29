بن عرفة يؤكد رحيله عن باريس نهاية الموسم

أكد الجناح الدولي الفرنسي حاتم بن عرفة الخميس، أنه لن يواصل مشواره مع باريس سان جرمان بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف لاعب ليون ومرسيليا ونيس السابق في حسابه على موقع "انستغرام": "قريبا، تنتهي مغامرتي في باريس سان جرمان. رغم الأوقات الصعبة، أنا سعيد لارتدائي هذا القميص وأحتفظ بذكريات رائعة مع زملائي".

وتابع ابن الحادية والثلاثين "استغل هذه الرسالة لكي أشكر الكثيرين من الذين ساندوني. سأحب دائما هذا النادي".

وعانى بن عرفة لفرض نفسه ضمن تشكيلة فريق المدرب الإسباني أوناي ايمري ولم يشارك في أي مباراة منذ الخامس من ابريل 2017، ورغم ذلك قرر البقاء في الفريق حتى نهاية العقد الذي وقعه في صيف 2016 قادما من نيس دون مقابل، بعد انتهاء عقده مع الأخير.

وبقي بن عرفة في سان جرمان رغم رغبة الأخير بالتخلي عنه كونه يتقاضى ما مجموعه 10 ملايين يورو سنويا بحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية.

ولن يتقاضى سان جرمان أي شيء الصيف المقبل لأن بن عرفة الذي دافع عن الوان نيوكاسل الانكليزي من 2011 الى 2015، سيصل الى نهاية عقده وبالتالي سينتقل الى فريق اخر كلاعب حر.