بوكيتينو قبل موقعة تشيلسي: الفريقان تحت الضغط

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن الضغط سيكون على فريقه بنفس قدره على غريمه تشيلسي خلال لقاء قمة في ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

ويتطلع الفريقان إلى إنهاء الدوري في المربع الذهبي لضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل. ويحتل توتنهام المركز الرابع وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي قبل ثماني جولات على نهاية المسابقة.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي يوم الخميس: إنها مباراة مهمة دائما لأنها مباراة قمة لندن. أعتقد أنه عند لعب مثل هذه المباراة يكون الضغط على الفريقين. وبكل تأكيد لا تزال هناك الكثير من المباريات وهذه ليست مباراة نهائية. هذه ليست مباراة حاسمة ستضعك في موقف محدد... لكن بكل تأكيد هي مهمة لثقة الفريق ودوافعه.

ولم يتفوق توتنهام على تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ 1990 عندما سجل yاري لينكر هدف الفوز 2-1 في الدوري المحلي.

وأضاف بوكيتينو: لا نضع تركزينا على ذلك. تركزينا ينصب على الأداء وإمكانية التفوق على الفريق الآخر وتقديم المطلوب للفوز بالمباراة. بكل تأكيد يبقى التاريخ من الماضي. سيبقى حاضرا لكنه لن يساعد تشيلسي أولا ونحن ثانيا... الفوز على تشيلسي سيكون رائعا للجميع لكنها ستكون مباراة صعبة.

وسيخضع هاري كين هداف توتنهام لاختبار طبي قبل مطلع الأسبوع إذ يواصل اللاعب مرحلة التعافي من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الفوز 4-1 على بورنموث هذا الشهر.

وقال مدرب توتنهام: أعتقد أنه من الصعب الآن القول نعم أو لا أو إنه سيشارك أو لا في المباراة. إذا لم يلحق بهذه الجولة فربما يلحق بالجولة التالية لكن أهم شيء أننا نتحلى بإيجابية كبيرة حول تعافيه.