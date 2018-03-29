روبن يؤكد جاهزيته لمواجهة دورتموند

بات الهولندي المخضرم، أريين روبن، جاهزا للمشاركة مع فريقه بايرن ميونيخ في لقائه المرتقب مع ضيفه وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في كلاسيكو كرة القدم الألمانية يوم السبت، عقب تعافيه من الإصابة.

ويعتبر روبن اللاعب الأكثر مشاركة من بين لاعبي الجيل الحالي في المباريات أمام دورتموند، حيث شارك في 21 مباراة، كما أنه اللاعب الأكثر إحرازا للأهداف، بعدما سجل 11 هدفا حتى الآن، من بينها الهدف الذي أحرزه خلال فوز بايرن 2 - 1 على دورتموند في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013 على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال روبن، في مقابلة أجراها مع الموقع الالكتروني الرسمي لبايرن: أحب هذا الموعد الكبير، في الماضي، كانت المباريات أمام دورتموند بمثابة مناسبات كبيرة دائما، وتبذل عادة المزيد من الجهد فيها عن أي مباراة أخرى.

وأكد روبن، 34 عاما، أنه تعافى تماما من الإصابة التي عانى منها في الأوتار وتسببت في إزعاجه لعدة أسابيع، بعدما أجبرته على الغياب عن عدد من المباريات.

وأوضح روبن: أشعر بأنني على ما يرام، تدربت جيدا هذا الأسبوع، وشعرت بأنني أصبحت جاهزا تماما منذ مشاركتي في التدريبات يوم الاثنين الماضي، إنني مستعد للعب الآن مرة أخرى ولا أستطيع الانتظار، نأمل أن تسير الأمور على نحو جيد وأن أظل لائقا.

ويمكن لبايرن تعزيز رقمه القياسي من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" للموسم السادس على التوالي قبل ست مراحل على نهاية البطولة، حال تغلبه على دورتموند، وإخفاق أقرب ملاحقيه شالكه في الفوز على فرايبورغ.

وأشار روبن: ندرك هذا الأمر بطبيعة الحال ونأمل حدوثه، لأننا حسمنا فوزنا بألقابنا الأخيرة بعيدا عن ملعبنا أو دون لعب، ولم نحتفل مطلقا بأي لقب للدوري على ملعب "أليانز أرينا" منذ افتتاحه عام 2004، وإذا كان بمقدوري اختيار وقت حسم اللقب، فسوف اختار يوم السبت المقبل بالتأكيد. تسبب القدر في جعلنا نحسم ألقابنا الستة الأخيرة في البطولة خارج ملعبنا، لكن الجماهير تستحق أن تحتفل بالتتويج بها في ملعبنا، لكننا نعتمد على نتائج الآخرين، وللأسف لا يمكننا تحقيق ذلك بأنفسنا.