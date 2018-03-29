كونتي: موراتا سينهي الموسم بشكل قوي

أكد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي دعمه للمهاجم ألفارو موراتا لكي يلعب دورا مهما في المراحل الأخيرة من الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وينعش آماله في الانضمام لتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم هذا الصيف.

وبدأ موراتا الموسم بقوة بعد الانتقال من ريال مدريد الصيف الماضي لكنه تراجع بشدة في الأسابيع الأخيرة. وسجل مهاجم يوفنتوس السابق هدفه العاشر والأخير في الدوري هذا الموسم في ديسمبر عندما فاز تشيلسي 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون.

ولم ينضم المهاجم البالغ عمره 25 عاما لتشكيلة المدرب يولن لوبتيجي لخوض مباراتين وديتين لإسبانيا أمام ألمانيا والأرجنتين لكن كونتي قال إن لاعبه استغل فترة التوقف لرفع مستواه.

وأبلغ كونتي الصحفيين: إنه يعمل بشكل رائع وكان في حاجة إلى العمل بكل جدية. الآن هو جاهز ومستعد لإنهاء الموسم بقوة مع تشيلسي.

وإذا فاز تشيلسي خامس الترتيب في لقاء قمة في لندن على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع فإنه سيقلص الفارق مع جاره إلى نقطتين.

ويحاول حامل اللقب اجتياز فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو وإنهاء المسابقة في المربع الذهبي حتى يضمن اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلعب تشيلسي أيضا في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه ساوثهامبتون، ويدرك كونتي ضرورة إنهاء هذا الموسم بقوة.

وقال المدرب الإيطالي: هذه أهدافنا. مباراة الأحد مهمة لأننا لو فزنا سنقلص الفارق جدا وإلا سنبقى بعيدين وقبل سبع جولات من النهاية سيكون من الصعب احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وربما يغيب الحارس تيبو كورتوا عن تشيلسي بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب مع بلجيكا في مباراة ودية بينما يسابق المدافع ديفيد لويز الزمن للتعافي من إصابة في الركبة.