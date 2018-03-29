مانشستر يونايتد يسعى إلى التعاقد مع فيدال

يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، للتقدم بعرض بقيمة 60 مليون دولار لضم لاعب وسط الملعب التشيلي أرتورو فيدال نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني في الصيف القادم، حسب ما أفادت تقارير صحافية تشيلية.

وذكرت صحيفة لاكوارتا التشيلية، يوم الأربعاء أن يونايتد على استعداد لدفع 18 مليون دولار كراتب سنوي لفيدال، في ظل سعي الفريق لتعزيز صفوفه بلاعب تشيلي آخر بعد التعاقد مع أليكسيس سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسة عنيفة للظفر بخدمات فيدال، خاصة بعدما أبدى فريق تشيلسي الانجليزي رغبته في التعاقد مع اللاعب المخضرم، الذي سبق له اللعب تحت قيادة الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب الفريق اللندني، عندما كان يتولى تدريب يوفنتوس الإيطالي.

ويذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 16 نقطة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، المتصدر، قبل 8 مراحل على نهاية المسابقة.