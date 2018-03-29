مدرب دورتموند: غوتزه لم ينزعج بسبب قرار لوف

أكد بيتر شتويغر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن لاعبه ماريو غوتزه تعامل بشكل جيد مع الراحة الإجبارية التي نالها من المنتخب الألماني "مانشافت".

وقال شتويغر يوم الخميس: رأيته هادئا تماما خلال الأيام العشرة الماضية، ولم يكن حزينا أو منزعجا بشدة.

ولم يستدع يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت غوتزه ضمن قائمة الفريق التي التقى بها منتخبي إسبانيا والبرازيل وديا في يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين على الترتيب علما بأن غوتزه كان أحد نجوم المانشافت في السنوات الماضية كما سجل هدف الفوز 1 - صفر على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال شتويجر: يحاول غوتزه التواجد مع المانشافت فيي هذه المواجهات الكبيرة ويعلم أن الفرصة لا تزال سانحة... رغم عدم استدعائه، أخذت انطباعا جيدا للغاية عنه حيث يتعامل مع الأمر بهدوء.

ورفض شتويغر الإفصاح عما إذا كان غوتزه سيشارك مع الفريق أساسيا في المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ في الدوري الألماني "بوندسليغا".