ميسي يشارك في تدريبات برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عاد الخميس لتدريبات الفريق الجماعية، ولكنه لم يشارك إلا في جزء من الحصة التدريبية، وذلك بسبب المشكلات البدنية التي ألمت به عقب فترة التوقف الدولي التي تواجد خلالها مع منتخب بلاده.

وقال برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد انضم باقي اللاعبين الدوليين، ميسي شارك في جزء من العمل مع الفريق".

ويستعد الفريق الكاتالوني لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني بعد غد السبت، حيث يأمل في هذا اللقاء في الاستعانة بخدمات ميسي، الذي تحوم حول جاهزيته البدنية الكثير من الشكوك.

وغاب ميسي عن مباراتي الأرجنتين الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا خلال فترة التوقف الدولي بسبب معانته من بعض الآلام في الفخذ الأيمن.

وفازت الأرجنتين 2-0 على إيطاليا، فيما تجرعت هزيمة ثقيلة (1-6) أمام إسبانيا، في مباراة افتقد فيها أنصار منتخب "التانجو" لنجمهم الأول، الذي تابع اللقاء من مقصورة ملعب "واندا ميترويوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويعد عدم استكمال ميسي التدريبات مع برشلونة دليلا واضحا على التعامل الحذر الذي ينتهجه النادي الكاتالوني مع إصابة اللاعب خوفا من تفاقمها خلال هذه الفترة الحرجة من عمر الموسم.

ويخوض برشلونة خلال أيام قليلة مباراة مصيرية في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي.

ويلعب برشلونة من الآن وحتى 21 أبريل المقبل، موعد مباراته في نهائي كأس ملك إسبانيا، أربع مباريات أمام إشبيلية وليجانيس وبلنسية وسيلتا فيجو، وهي اللقاءات التي يتعين عليه فيها حسم لقب الدوري الإسباني الذي يتربع على قمته بفارق 11 نقطة، هذا بالإضافة إلى مباراتيه في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام روما.