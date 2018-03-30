أتليتكو يسعى إلى ضم ديبالا بعد خروج غريزمان

يعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، في مقدمة الصفقات التي يسعى فريق أتليتكو مدريد الإسباني لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية يوم الخميس.

وذكرت صحيفتا "ماركا" و"دياريو غول" الإسبانيتان وكذلك محطة "أوندا سيرو" الإذاعية الإسبانية أن ديبالا في طريقه للانتقال إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل.

وأشارت تلك التقارير إلى أن إدارة أتليتكو ترى أن ديبالا هو البديل الأمثل للمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي من المنتظر أن يرحل عن أتليتكو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، غير أن مسؤولي يوفنتوس يرغبون في تحقيق أكبر عائد مادي من بيع نجم منتخب الأرجنتين.

وتردد أن أندريا بيرتا، مدير الكرة في أتليتكو، توصل لاتفاق مع شقيق ديبالا على انتقال اللاعب لصفوف الفريق الإسباني بعقد لمدة خمسة أعوام.

ومن المرجح أن تطلب إدارة يوفنتوس مبلغا يتراوح من 150 إلى 200 مليون يورو للتخلي عن خدمات ديبالا، لكن أتليتكو ربما يقوم بإدخال مدافعه ستيفان سافيتش في الصفقة، من أجل تخفيض المقابل المادي.

يذكر أن ديبالا، الذي يعد أحد أفضل لاعبي الدوري الإيطالي والأعلى راتبا حاليا، قام بتجديد تعاقده مع يوفنتوس في أبريل عام 2017.