زيدان: أريد البقاء فترة أطول مدرباً لريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان رغبته في البقاء مدربا لريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، كاشفا للمرة الأولى عن مشاريعه لموسم 2018-2019 ومشيرا إلى أنه لا يشعر بالملل بعد عامين على تسلمه منصبه.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد لاس بالماس في الدوري المحلي "رغبتي هي في الاستمرار". وأضاف "هنا، الأمور تتعلق بالنتائج. لم يتغير الأمر ولن يتغير، إنها متطلبات النادي وأنا قبلت بذلك عندما استلمت منصبي".

وأضاف "أنا في منصبي منذ 18 شهرا، لقد سارت الأمور بسرعة هائلة".

وتابع "أدرك جيدا كيف تسير الأمور. أنا اقوم بما أحب بكل طاقتي وإذا كان السؤال: هل تود البقاء، فالجواب هو: نعم أريد الاستمرار".

وكان ريال مدريد جدد عقد زيدان حتى عام 2020 في يناير الماضي في وقت كان فريقه يعاني محليا ويتخلف بفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة وخرج من مسابقة الكأس.

وفعليا، لم يتبق أمام ريال مدريد سوى إحراز لقب دوري أبطال اوروبا للمرة الثالثة تواليا لكي ينقذ موسمه، علما بأن امتحانا صعبا ينتظره في الدور ربع النهائي ضد يوفنتوس الإيطالي وصيفه الموسم الماضي في المسابقة القارية.

ونجح زيدان في موسمين ونصف حتى الآن في إحراز 8 القاب من أصل 11 ممكنة، بينها دوري أبطال أوروبا عامي 2016 و2017 والدوري الإسباني عام 2017.