غياب رونالدو وراموس وإيسكو أمام لاس بالماس

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن المهاجم كريستيانو رونالدو سيغيب عن التشكيلة التي ستواجه لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت إضافة إلى القائد سيرجيو راموس وإيسكو لاعب الوسط بسبب الإصابة.

وباتت مشاركة المدافع داني كارفخال محل شك بينما سيغيب لاعب الوسط توني كروس والظهير الأيسر مارسيلو عن المباراة للحصول على قدر من الراحة قبل مواجهة يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

واستبعد رونالدو، الذي شارك في مباراتي منتخب بلاده الوديتين أمام مصر وهولندا، لثالث مرة هذا العام من مواجهة في الدوري بعيدا عن ملعب سانتياغو برنابيو حيث غاب عن مواجهتي ليغانيس وإسبانيول. واتبع زيدان نفس الطريقة مع رونالدو الموسم الماضي عندما استبعده من التشكيلة في بعض المباريات للحفاظ على قدراته المتميزة في المواجهات المهمة.

ووصل المهاجم البرتغالي لقمة مستواه في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي حيث قاد ريال مدريد للقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو، 33 عاما، 18 هدفا في الدوري خلال العام الحالي بينها رباعية في مرمى جيرونا في آخر مباراة. ورفع رصيده إلى 22 هدفا في الدوري هذا الموسم متأخرا بثلاثة أهداف عن ليونيل ميسي هداف المسابقة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن جاره أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر.