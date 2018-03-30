فيدال يغيب عن مواجهة دورتموند

كشف يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ أن الفريق سيفتقد جهود أرتورو فيدال في المباراة المرتقبة يوم السبت أمام بوروسيا دورتموند ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وأضاف هاينكس أن اللاعبين المخضرمين آريين روبن وفرانك ريبيري أبديا حماسا شديدا للمشاركة في مباراة الغد.

وقال هاينكس خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة: آريين روبن يتدرب كلاعب عمره 25 عاما. وفرانك ريبيري بدا اليوم مفعما بالطاقة.

وأضاف هاينكس في حديثه عن الجناحين، وعمر كل منهما 34 عاما: المشجعون يعشقانهما كما أنهما يدركان كيف تكون الأمور في المراحل الأخيرة من الموسم.

ومن ناحية أخرى، كشف هاينكس أن لاعب خط الوسط فيدال والمدافع خوان بيرنات ليسا لائقين للمشاركة، موضحا أن فيدال تعرض لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب التشيلي، قد تحرمه من المشاركة في مواجهة أشبيلية الإسباني الأسبوع المقبل في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال هاينكس إن لاعب قلب الدفاع جيروم بواتينغ استعاد لياقته من جديد بعد التعافي من آلامه في ربلة الساق، عضلة السمانة، التي تسببت في تبديله خلال مباراة المنتخبين الألماني والبرازيلي يوم الثلاثاء الماضي.

ويمكن لبايرن ميونيخ حسم لقب البوندسليغا للموسم السادس على التوالي من خلال مباراة الغد، رغم تبقي ست مراحل بعدها على نهاية الموسم.

ويتطلع بايرن إلى حسم اللقب غدا لتكون المرة الأولى التي يحسم فيها لقب الدوري من خلال مباراة على ملعبه "أليانز أرينا" منذ افتتاحه عام 2005 .

ويضمن بايرن التتويج باللقب في حالة تحقيق الفوز غدا وإخفاق شالكه، صاحب المركز الثاني، في الفوز أمام فرايبورغ.

ومع ذلك، قال هاينكس: لست منشغلا بتوقيت حسم اللقب. أشعر بالارتياح. كان المهم أن نحتل هذا المركز في البوندسليغا بعد أن كنا متأخرين بفارق 5 نقاط عن الصدارة، وهو إنجاز رائع.

وكان بايرن ميونيخ متأخرا عن بوروسيا دورتموند، حينما تولى هاينكس تدريب الفريق عقب إقالة كارلو أنشيلوتي في أواخر سبتمبر، حيث قاد هاينكس الفريق البافاري لانطلاقة رائعة وبات يتصدر المسابقة حاليا بفارق 17 نقطة.