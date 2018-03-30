كلوب يؤكد غياب غوميز وتشان أمام كريستال بالاس

يغيب المدافع جو غوميز ولاعب خط الوسط إيمري تشان عن فريق ليفربول في مباراته المقبلة أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب الإصابة.

وتعرض غوميز لإصابة في الكاحل أثناء تواجده مع المنتخب الإنجليزي الأسبوع الماضي، ولم يتحدد بعد مدة غيابه.

وقال يورغن كلوب مدرب الفريق للموقع الرسمي للنادي على الانترنت يوم الجمعة: بعد الصدمة الأولى، حصلنا على أفضل الأخبار التي يمكن أن نحصل عليها، وفي هذه اللحظة، إنها مهمة، ومهمة بشكل كاف لاستبعاده في المباراتين المقبلتين، ولكنني أعتقد أننا سنرى جو في الملعب هذا الموسم، من المؤكد تماما.

واستبعد تشان من المنتخب الألماني مطلع هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الظهر تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.

وقال كلوب: إيمري يغيب عن المباراة المقبلة. إنه يتحسن بشكل جيد. أتمنى أن يعود للتدريبات الجماعية معنا بداية من صباح الأحد ومن ثم سيكون جاهزا للعب.

وأضاف كلوب أن المدافع ناثانيل كلاين يمكن أن يخوض أول مبارياته مع الفريق هذا الموسم بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في الظهر خلال فترة اعداد الفريق قبل بداية الموسم. ويمكن لليفربول أن يقفز للمركز الثاني أمام مانشستر يونايتد إذا فاز على كريستال بالاس.