مورينيو عن إبراهيموفيتش: رحيله لحظة حزينة

اعتبر المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جوزيه مورينيو الجمعة، أن انتقال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، يمثل لحظة "حزينة" لكرة القدم الأوروبية.

وأتم النجم السويدي انتقاله الى النادي الأميركي الأسبوع الماضي، بعد موافقة فريق "الشياطين الحمر" على فسخ مبكر لعقده معهم، والذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان زلاتان (36 عاما) يخوض موسمه الثاني مع النادي الإنجليزي، بعدما سجل 28 هدفا لصالحه في الموسم الأول، إلا أنه لم يحقق نجاحا مماثلا في الموسم الثاني، لاسيما بعد غيابه لأشهر منذ تعرضه لإصابة بالغة في الركبة في أبريل 2017، أجرى عملية جراحية لمعالجتها.

وخاض زلاتان مباراته الأخيرة مع يونايتد في 26 ديسمبر، واكتفى بتسجيل هدف واحد منذ عودته في نوفمبر.

وقال مورينيو الجمعة: "بالنسبة إلي، هي لحظة حزينة دائما عندما يتجه اللاعبون الكبار نحو النهاية"، في إشارة للمراحل الختامية من مسيرتهم".

وأضاف "أذكر على سبيل المثال (البرتغالي) لويس فيغو بعد مباراته الأخيرة معي ومع إنتر ميلان" الإيطالي، مشيرا إلى أنها "كانت إحدى أكثر اللحظات حزنا بالنسبة إلي، لأنني دائما ما أشعر بالأسى عندما ينتهي الكبار أو يبدؤون المرحلة الأخيرة من مسيرتهم".

واعتبر مورينيو أن "زلاتان لاعب هائل تخسره كرة القدم الأوروبية الآن وإلى الأبد لأنه لن يعود أبدا إلى هذا المستوى"، مشددا في الوقت نفسه على أن الفترة التي سيمضيها مع نادي لوس أنجلوس ستكون "جيدة جدا بالنسبة إليه (ابراهيموفيتش) وكرة القدم الأميركية".

ووصل النجم السويدي مساء الخميس إلى مطار لوس أنجلوس حيث استقبله مئات من مشجعي نادي غالاكسي. ومن المقرر أن يتم تقديمه رسميا الى وسائل الاعلام في وقت لاحق الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.