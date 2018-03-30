"ارتجاج في المخ" يبعد ستونز أمام إيفرتون

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة إن المدافع جون ستونز سيغيب عن مواجهة فريقه السابق إيفرتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد إصابته بارتجاج في المخ.

وأصيب ستونز في رأسه خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في التعادل 1-1 أمام إيطاليا. وقال غوارديولا إن هذه النوعية من الإصابات يلزم أن تليها فترة راحة وفق ما هو متبع.

وقال غوارديولا الذي يحتاج فريقه لتحقيق انتصارين فقط لضمان لقب الدوري هذا الموسم: لا يشعر بأي ألم لكن القواعد تنص على وجوب حصوله على راحة لمدة سبعة أيام... بقية اللاعبين أيضا بخير.

وانتقل ستونز من إيفرتون إلى سيتي في 2016 مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني، وتشير تصريحات غوارديولا إلى رغبته في أن يكون اللاعب جاهزا بدنيا لمواجهة ليفربول في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أنفيلد الأربعاء المقبل.

وقال غوارديولا إن سيرجيو أغويرو، الذي لم يشارك في المباراتين الوديتين لمنتخب بلاده الأرجنتين في فترة التوقف الدولية بسبب إصابة في الركبة، يشعر بتحسن لكنه رجح غيابه عن مباراة إيفرتون.

ويعني الفوز على إيفرتون في ملعب غوديسون بارك أن مانشستر سيتي الذي يتصدر الترتيب بفارق 16 نقطة ستكون أمامه فرصة للتتويج باللقب على ملعبه أمام غريمه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في السابع من أبريل.

لكن غوارديولا، الذي يواجه توتنهام هوتسبير في ملعب ويمبلي في 14 أبريل، يرفض اعتبار التتويج باللقب أمرا محسوما، قال: لم نحرز اللقب بعد. اقتربنا من التتويج ونحن في وضع جيد لكن الأمر لم يحسم بعد، فالدوري الممتاز صعب وخسارة مباراتين أو ثلاث على التوالي كفيلة بخلق المشاكل. مواجهة إيفرتون في غوديسون بارك كانت دوما صعبة كما أن قمة مانشستر ستكون في غاية الصعوبة كما أننا نعرف أداء توتنهام القوي في ملعب ويمبلي، وسنحتفل بالفوز عندما يتحقق بالفعل. أما الآن فعلينا أن نستعد للمباراة التالية كما نفعل دائما.