ألونسو: لا بديل لتشيلسي عن الفوز أمام توتنهام

يقول ماركوس ألونسو، مدافع تشيلسي حامل اللقب، إنه يتعين على فريقه الفوز على جاره اللندني توتنهام هوتسبير في لقائهما في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد وإلا فإن فرصته في الحصول على مكان بين الأربعة الأوائل ستتراجع كثيرا.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 56 نقطة متخلفا بخمس نقاط عن توتنهام، ويسعى كل منهما لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال ألونسو في تصريحات صحافية قبل المواجهة في ملعب فريقه ستامفورد بريدج: لن نضمن شيئا حتى تتضح الأمور حسابيا. لكن التأهل (لدوري الأبطال) سيكون في غاية الصعوبة إذا خسرنا المباراة.

وأضاف المدافع الاسباني الدولي: بالتأكيد الفوز أمر حتمي في هذه المباراة. علينا في تشيلسي أن نقاتل حتى النهاية من أجل كل هدف يمكننا تحقيقه ولابد أن نكون في دوري الأبطال في العام المقبل. لابد لنا أن نحقق الفوز يوم الأحد.

ولم يفز توتنهام خارج ملعبه على تشيلسي منذ 1990.

لكن توتنهام فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لم يخسر في الدوري الإنجليزي خلال 2018 بعد أن حقق سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات ويدخل القمة اللندنية بروح معنوية عالية.

وعن التاريخ يقول ألونسو: لا أعتقد أن الماضي سيكون له تأثير هذه المرة. لا أحب الإحصاءات. أعتقد أنها ستكون مباراة مختلفة، ولابد لنا أن نبذل أقصى جهد مستطاع ،وأن يكون تركيزنا منصبا على الحصول على النقاط الثلاث. هذه مباراة في غاية الأهمية. لدينا هدف مهم جدا وهو إنهاء الموسم بين الفرق الأربعة الأوائل.

وربما يخوض توتنهام المباراة محروما من جهود هدافه هاري كين الذي يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الفوز 4-1 على بورنموث في وقت سابق من الشهر الجاري، وسيتم تقييم حالته قبل المباراة.