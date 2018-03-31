إبراهيموفيتش: نسيت المونديال.. وتركيزي مع غالاكسي

قال نجم كرة القدم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إنه سعيد وممتن للغاية بالفرصة التي حصل عليها للعب في الولايات المتحدة وأنه يتوقع النجاح الآن لفريقه لوس أنجليس غالاكسي طالما كان في قائمته.



وكان النادي قدم اللاعب إلى وسائل الإعلام وذلك بعد وصوله إلى لوس أنجليس كما نال اللاعب الترحاب الشديد والحار من مجموعة من المشجعين والمراسلين الصحفيين والإعلاميين لدى وصوله إلى مطار لوس أنجليس.



وكان اللاعب الدولي السابق ، الذي سجل 29 هدفا في 53 مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ، أعلن قبل أسبوع عن انتقاله للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.



وقال إبراهيموفيتش ، في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأمريكي لتقديمه إلى وسائل الإعلام: أشعر وكأنني طفل أعطيته الحلوى للمرة الأولى... لوس أنجليس استدعاني وأجبته.



وأعرب اللاعب عن سعادته البالغة وتمسكه بهذه الفرصة للعب في فريق ضم قبله عددا من اللاعبين العالميين مثل الإنجليزي ديفيد بيكهام.



واعترف إبراهيموفيتش بأن العام الماضي لم يكن جيدا لفريق لوس أنجليس غالاكسي حيث أنهاه في المركز الأخير بمجموعة الغرب، ولكنه قال : الموسم الحالي سيشهد شيئا جديدا. إنني هنا الآن.



ورغم التعبير عن دوره الجديد مع الدوري الأمريكي بقوله : سأمنح دوري كرة القدم الأمريكي ما يحتاجه ، وصف إبراهيموفيتش هذا بأنه ثقة وليس تكبرا أو عجرفة.



وأوضح إبراهيموفيتش أنه يرغب في أن يكون جزءا من القوة الهائلة في الدوري الأمريكي مشيرا إلى اعتقاده بأن عمله الجاد قاده للانتقال إلى لوس أنجليس غالاكسي.



وقال إبراهيموفيتش (36 عاماً) إلى وسائل الإعلام بعد أول تدريب له مع الفريق: اجتهدت كثيرا لتحقيق ما أنجزته ، وما زلت أعمل.



ومنذ تعافيه من الإصابة في الركبة والتي تعرض لها في أبريل 2017 ، اقتصرت مشاركات إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد على سبع مباريات، ووافق مانشستر يونايتد على فسخ العقد مع إبراهيموفيتش مبكرا.



ولكن اللاعب أكد أن لديه المزيد ليقدمه. وقال : أعلم في رأسي طبيعة كرة القدم. والآن سيكون على جسدي أن يتبع رأسي وسيتبعه.



ورفض إبراهيموفيتش الحديث عما إذا كان سيشارك مع المنتخب السويدي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وقال إبراهيموفيتش : تركيزي مع غالاكسي.



ولكن اللاعب المخضرم سيكون جاهزا للانضمام إلى المنتخب السويدي في حال استدعي إلى قائمة الفريق.