إنتر ولاتسيو ينتصران.. ويقتربان من المركز الثالث

واصل إنتر ميلان ولاتسيو المطاردة مع روما على المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز الأول على فييرونا 3 - صفر والثاني على بينفينتو 6 - 2 يوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة، تغلب أتالانتا على أودينيزي 2 - صفر وفيورنتينا على كروتوني بنفس النتيجة وتورينو على مضيفه كالياري 4 - صفر وتعادل جنوه مع سبال 1 - 1.

وعلى استاد سان سيرو في مدينة ميلانو، سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفين ليقود إنتر إلى الفوز الكبير 3 - صفر على فيرونا.

وسجل إيكاردي هدفيه في الدقيقتين الأولى و49 وأحرز زميله إيفان بيرسيتش الهدف الآخر في الدقيقة 13 من المباراة التي شهدت نهايتها طرد نيكولاس أندرادي نجم فيرونا.

ورفع إيكاردي رصيده إلى 24 هدفا في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق هدفين فقط خلف شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

وسجل إيموبيلي أيضا هدفين ليقود لاتسيو إلى سحق بينفينتو 6 - 2 في مباراة أخرى اليوم، مستغلا النقص العددي في صفوف بينفينتو بعد طرد كريستيان بوجيوني حارس مرمى بيينفينتو في الدقيقة السابعة بسبب مسك الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

وافتتح إيموبيلي التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 19 ثم تعادل دانيلو كاتالدي لبينفينتو في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني، سجل غييرمي الهدف الثاني لبينفينتو في الدقيقة 51 قبل أن يمطر لاتسيو شباك ضيفه بخمسة أهداف سجلها فيليبي كايسيدو وستيفان دي فري وإيموبيلي ولوكاس لييفا ولويس ألبرتو في الدقائق 60 و66 و68 و83 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة جزاء. ورفع إنتر رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 73 هدفا ليعزز موقعه في صدارة أقوى خطوط الهجوم في المسابقة هذا الموسم.