ريال مدريد يتجاوز لاس بالماس بـ"ركلتي جزاء"

في غياب عدد من عناصره الأساسية، واصل ريال مدريد انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير 3 - صفر على مضيفه لاس بالماس اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة، ليكون أفضل استعداد للفريق قبل مواجهته المرتقبة مع يوفنتوس الإيطالي منتصف هذا الأسبوع.

وفي ظل تضاؤل فرص الريال في الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني هذا الموسم واتساع الفارق الذي يفصله عن برشلونة الإسباني إلى حد يصعب تعويضه، منح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال عددا من لاعبيه راحة سلبية من هذه المباراة استعدادا للمباراة أمام يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي.

وتحظى مباراة الفريقين هذا الأسبوع بأهمية بالغة كونها مواجهة مكررة لنهائي البطولة نفسها في الموسم الماضي عندما فاز الريال على يوفنتوس 4 - 1 ليتوج بلقبه الثاني عشر.

ولهذا، منح زيدان إلى لاعبيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني سيرخيو راموس والبرازيلي مارسيلو والألماني توني كروس راحة من هذه المباراة.

كما غاب إيسكو عن تشكيلة الريال مجددا رغم تألقه مع المنتخب الإسباني في الأسبوع الماضي. ويبدو أنه انضم لقائمة اللاعبين الذين أراحهم زيدان استعدادا ليوفنتوس.

ورغم غياب كل هؤلاء النجوم، أسقط الريال مضيفه بالضربة القاضية ليحقق الفوز الرابع على التوالي.

ورفع الريال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط خلف جاره أتلتيكو مدريد انتظارا لباقي مباريات المرحلة. وتجمد رصيد لاس بالماس عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من مؤخرة جدول المسابقة) بعدما مني بالهزيمة الرابعة مقابل أربعة تعادلات في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الويلزي غاريث بيل وكريم بنزيما في الدقيقتين 26 و39 من ضربتي جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل بيل الهدف الثاني له وهو الثالث للفريق في الدقيقة 51 من ضربة جزاء أخرى ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في المسابقة هذا الموسم.

ورفع بلباو رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط أمام ليغانيس، كما رفع سلتا فيجو رصيده إلى 40 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم تقدم أوناي نونييز بهدف لبلباو في الدقيقة 55 وأحرز برايس مينديز هدف التعادل لسلتا فيغو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.