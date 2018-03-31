دورتموند يبدأ عملية البحث عن مدرب جديد

كشف هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن النادي بصدد بدء البحث والمناقشة بشأن المدير الفني الذي سيتولى مسؤولية الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.



ويتولى النمساوي بيتر شتوغر تدريب دورتموند منذ ديسمبر الماضي عقب إقالة بيتر بوش ، وقد أشار فاتسكه إلى رغبة النادي في بقاء شتوغر.



وقال فاتسكه في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: بيتر شتوغر هو أول مدرب سنواصل المحادثات معه. علما بأن عقد شتوغر ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.



ورفض فاتسكه الحديث بشأن ما إذا كان قد شعر بالندم إثر رحيل توماس توخيل عن تدريب الفريق مع نها ية الموسم الماضي. وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أشارت إلى أن رحيل توشيل عن الفريق جاء بسبب توتر علاقته بفاتسكه.