روما يتعادل بصعوبة أمام بولونيا

أنقذ المهاجم البوسني الدولي إدين دزيكو فريقه روما من فخ الهزيمة أمام مضيفه بولونيا وانتزع له تعادلا ثمينا ومتأخرا 1 - 1 يوم السبت في افتتاح فعاليات المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر حيث جاء التعادل اليوم بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

ورفع بولونيا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر حيث كان التعادل اليوم هو الثاني له على التوالي بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.

وأنهى بولونيا الشوط الأول لصالحه بهدف سجله لاعب الوسط التشيلي إيريك بولجار في الدقيقة 18. وفي الشوط الثاني، سجل دزيكو هدف التعادل لروما في الدقيقة 76.