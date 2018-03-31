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سلتا فيغو يخطف نقطة ثمينة من ملعب بلباو

المصدر: بلباو - د ب أ
سلتا فيغو رفع رصيده إلى 40 نقطة
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سقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه سلتا فيغو يوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم أوناي نونييز بهدف لبلباو في الدقيقة 55 وأحرز برايس مينديز هدف التعادل لسلتا فيغو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بلباو رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط أمام ليجانيس كما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع في جدول المسابقة.

كلمات دالّة

#سلتا فيغو, #أتليتك بلباو, #الدوري الإسباني

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