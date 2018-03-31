سيتي على بعد انتصار واحد لحسم لقب الدوري

المصدر: لندن - د ب أ

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة على طريق استعادة لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم وأسقط إيفرتون في عقر داره 3 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة ليقترب خطوة هائلة من التتويج باللقب.

على استاد "غوديسون بارك"، عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة جدول المسابقة بفوز ثمين على مضيفه إيفرتون 3 - 1 ليرفع رصيده إلى 84 نقطة بفارق 16 نقطة أمام جاره مانشستر يونايتد قبل آخر سبع مباريات لكليهما.

وبهذا أصبح مانشستر سيتي بحاجة للفوز في اثنتين فقط من هذه المباريات السبع الباقية له ليتوج بطلا للمسابقة.

وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها ليروي ساني والبرازيلي غابرييل جيسوس ورحيم ستيرلنغ في الدقائق الرابعة و12 و37. وفي الشوط الثاني، سجل يانيك بولاسي هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 63.