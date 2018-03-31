صلاح ينقذ ليفربول من فخ كريستال بالاس

واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفا رائعا وغاليا قاد به فريقه ليفربول إلى فوز صعب ومتأخر 2 - 1 على مضيفه كريستال بالاس يوم السبت في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقاد صلاح فريقه إلى وصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 66 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد الذي يستطيع استعادة الوصافة إذا حقق الفوز على ضيفه سوانزي سيتي في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة.

وعزز صلاح صدارته لقائمة هدافي المسابقة فقي الموسم الحالي حيث رفع رصيده إلى 29 بفارق خمسة أهداف أمام الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام.

وأحكم دفاع كريستال بالاس الرقابة اللصيقة على صلاح ليقلص خطورة ليفربول أملا في الخروج بنقطة التعادل على الأقل ولكن صلاح وجه ضربة قاضية لطموحات كريتال في الوقت القاتل ليتجمد رصيد الفريق عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.

وأنهى كريستال بالاس الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الصربي لوكا ميليفوجيفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 13. وفي الشوط الثاني، رد ليفربول بهدف التعادل الذي سجله ساديو ماني في الدقيقة 49 قبل أن يحرز صلاح هدف الفوز الثمين في الدقيقة 84 .