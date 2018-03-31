فوز شالكه يؤجل حسم بايرن للقب الدوري

أجل شالكه تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بعدما تغلب على ضيفه فرايبورغ 2 - صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تغلب هوفنهايم على كولن 6 - صفر ولايبزيغ على مضيفه هانوفر 3 - 2 وتعادل شتوتغارت مع هامبورغ 1 - 1 وباير ليفركوزن مع أوغسبورغ سلبيا.

ورفع شالكه رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونيخ، بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان بايرن ميونخ بحاجة إلى تعادل شالكه أو خسارته، إلى جانب فوزه في المواجهة المرتقبة اليوم على ملعبه "أليانز أرينا" أمام بوروسيا دورتموند، كي يحسم اللقب اليوم، لكن فوز شالكه أجل تتويج الفريق البافاري.