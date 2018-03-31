يورغن كلوب فخور بلاعبي ليفربول بعد الفوز

أعرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن خالص تقديره وامتنانه للاعبيه على ما بذلوه من جهد وما أظهروه من إصرار خلال مباراة الفريق اليوم السبت أمام مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب ليفربول تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 - 1 على مضيفه في الشوط الثاني من مباراتهما اليوم بالمرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب، في تصريحات إعلامية بعد المباراة: أعلى درجات التقدير للاعبي فريقي... كانت مباراة صعبة ومتوترة بالفعل في ظل هذه الأجواء... ولكننا حققنا فوزا مستحقا في النهاية.

وفي المقابل، قال روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس: كانت مباراة مخيبة للآمال بشدة... كان من الصعب التعامل مع هذا الأمر بعدما اهتزت شباك الفريق بهدف الفوز قبل دقائق على نهاية اللقاء.