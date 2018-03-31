مورينيو: بوغبا يعرف سبب هبوط مستواه

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب وسطه فريقه بول بوغبا هو أفضل من يشرح أسباب تراجع مستوى أدائه خلال الموسم الحالي.



وكان بوغبا وهو فرنسي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة أمام بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي وفشل بعد التعافي في استعادة سابق تألقه الذي ظهر به في بداية الموسم.



وبعد ذلك غاب بوغبا عن اللعب خلال الموسم الحالي بسبب إصابات خفيفة وتراجع المستوى ولم يشارك أساسيا في أخر ثلاث مباريات ليونايتد.



وقال مورينيو في تصريحات صحفي: مستوى أداء بوغبا لا علاقة له بالإصابة لأنه تعافى بصورة جيدة، اسألوه عن ذلك عندما تتاح لكم الفرصة.. أنا أقوم بعملي وهو كل ما أستطيع القيام به ولا يمكنني فعل أي شيء أخر.



وأردف المدرب البرتغالي المخضرم: تعافى جيدا بعد الإصابة. لقد كانت إصابة خطيرة تنتهي بجراحة في معظم الحالات، وأعتقد أن حالته أكثر من جيدة بعض التعافي من الإصابة العضلية.. لم تعاوده أثار الإصابة مطلقا.



وأحرز بوغبا هدفا وهيأ الثاني في فوز فرنسا 3-1 على روسيا وديا الثلاثاء الماضي.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بين فرق دوري انجلترا العشرين برصيد 65 نقطة من 30 مباراة متخلفا بفارق 16 نقطة عن جاره المتصدر مانشستر سيتي.