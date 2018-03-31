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مورينيو: مطاردة مانشستر سيتي مستحيلة عملياً

المصدر: مانشستر - د ب أ
جوزيه خلال مباراة فريقه أمام سوانزي
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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن فريقه يريد انهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري.

وتغلب مانشستر يونايتد على سوانزي سيتي 2- صفر يوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي ليستعيد المركز الثاني الذي فقده في وقت سابق لفريق ليفربول الذي فاز على كريستال بالاس 2 - 1.

وقال مورينيو، الذي يبتعد فريقه بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر : نريد أن ننهي الموسم في المركز الثاني.

وقال : حققنا 10 نقاط أكثر مما حققناه في الموسم الماضي، وسجلنا أهدافا أكثر، وتلقينا أهدافا أقل، ولكن هناك فريقا يجعل ملاحقتنا له مستحيلة عمليا، وأكد : في بطولات الدوري الأخرى سنكون في صراع على حصد لقب الدوري.

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#مورينيو, #مانشستر يونايتد, #مانشستر سيتي

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