مورينيو: مطاردة مانشستر سيتي مستحيلة عملياً

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن فريقه يريد انهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري.



وتغلب مانشستر يونايتد على سوانزي سيتي 2- صفر يوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي ليستعيد المركز الثاني الذي فقده في وقت سابق لفريق ليفربول الذي فاز على كريستال بالاس 2 - 1.



وقال مورينيو، الذي يبتعد فريقه بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر : نريد أن ننهي الموسم في المركز الثاني.



وقال : حققنا 10 نقاط أكثر مما حققناه في الموسم الماضي، وسجلنا أهدافا أكثر، وتلقينا أهدافا أقل، ولكن هناك فريقا يجعل ملاحقتنا له مستحيلة عمليا، وأكد : في بطولات الدوري الأخرى سنكون في صراع على حصد لقب الدوري.