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لوكاكو يسجل الهدف رقم 100 في فوز يونايتد على سوانزي

المصدر: مانشستر - رويترز
أحرز لوكاكو هدفه المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز
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أصبح روميلو لوكاكو أول بلجيكي يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما استعاد مانشستر يونايتد المركز الثاني سريعا من ليفربول بتغلبه 2-صفر على سوانزي سيتي يوم السبت.

ووضع المهاجم البلجيكي القوي فريقه في المقدمة في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز الذي أضاف الهدف الثاني بعد ذلك بربع ساعة.

وسيطر يونايتد، الذي عاد لاعبه بول بوجبا صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي إلى التشكيلة الأساسية، على اللعب رغم أن ديفيد دي خيا أنقذ فرصتين من تامي أبراهام.

وبقي سوانزي، الذي تحسن مستواه تحت قيادة البرتغالي كارلوس كارفالياو صديق ومواطن جوزيه مورينيو، فوق منطقة الهبوط بثلاث نقاط.

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #سوانزي سيتي, #الدوري الإنجليزي الممتاز

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