أوباميانغ يسجل ثنائية في فوز أرسنال على ستوك

قاد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ فريقه أرسنال للفوز على ستوك سيتي 3 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أوباميانغ هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 وفي الدقيقة 85، وسجل ألكسندر لاكازيت الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ستوك سيتي عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة عشرة لستوك سيتي مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في تسع.