أياكس يحيي آماله بالدوري عقب فوز مثير

واصل أياكس أمستردام التمسك بآماله في التتويج بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 - 1 على مضيفه غرونينغن يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز هيرنفين على مضيفه هيركليس 2 - 1، في حين تعادل فينلو مع ضيفه تفينتي آنشخيده بدون أهداف.



وظل أياكس في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف غريمه التقليدي أيندهوفن (المتصدر)، قبل خمس مراحل على نهاية البطولة، في حين تجمد رصيد غرونينغن، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق ست نقاط أمام مراكز الهبوط.



وتقدم غرونينغن بهدف مبكر حمل توقيع توم فان فيرت في الدقيقة 14، واضاع زميله ميمون ماحي فرصة تعزيز النتيجة، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 25.



وأدرك جستن كلويفرت التعادل للضيوف في الدقيقة 64، قبل أن يضطر أياكس للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جويل فيلتمان في الدقيقة لحصوله على الإنذار الثاني.



ورغم النقص العددي، تمكن أياكس من خطف النقاط الثلاث، عقب تسجيل نجمه المخضرم كلاس يان هونتلار هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89.