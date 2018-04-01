الإصابات تضرب صفوف روما قبل مواجهة برشلونة

يواجه نادي روما الإيطالي إمكانية فقدان جهود رادجا ناينغولان و سينغيز أوندير ولورينزو بيليغريني خلال المباراة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.



ويحل روما ضيفا على برشلونة الأربعاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال. وخرج ناينغولان مصابا في عضلات الساق خلال المباراة التي تعادل فيها روما مع مضيفه بولونيا 1 -1 السبت.



ويخضع ناينجولان لمزيد من الفحوص الطبية لتحديد مصيره من المباراة أمام برشلونة، ولم يشارك أوندير أمام بولونيا بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال انضمامه لمنتخب تركيا مؤخرا.



كما غاب بيليغريني عن المباراة بسبب الإصابة في ربلة الساق (السمانة) التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الإيطالي في المباراة الودية أمام إنجلترا.