بعد 28 عاماً من الانتظار.. توتنهام يفوز في ملعب تشيلسي

عزز توتنهام هوتسبير آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 - 1 على مضيفه تشيلسي يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 64 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق ثماني نقاط كاملة على تشيلسي، حامل اللقب، صاحب المركز الخامس، الذي تكبد خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم.

وتقدم تشيلسي بهدف مباغت حمل توقيع مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 30، مسجلا هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم والأول منذ 96 يوما، لكن الدنماركي كريستيان إيركسن أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفرض توتنهام سيطرته على معظم فترات الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله لاعبه ديلي آلي الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 62 و66، ليقود توتنهام لإنهاء عقدة ملعب "ستامفورد بريدج" الخاص بتشيلسي، بعدما حقق أول انتصار عليه في بطولة الدوري منذ 28 عاما.

ويرجع آخر فوز لتوتنهام على ملعب تشيلسي في المسابقة إلى شهر فبراير عام 1990، عندما تغلب عليه 2 - 1.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي الانجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، حيث لعب كبديل في الشوط الثاني عقب تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها في كاحل القدم وتسببت في غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.