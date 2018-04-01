بواتينغ: إينتراخت فرانكفورت يتفوق على بايرن

أكد كيفين برنس بواتينغ لاعب إينتراخت فرانفكورت أن نجاح فريقه في الموسم الحالي يفوق نجاح بايرن ميونخ الذي بات على بعد خطوة واحدة من لقب الدوري الألماني لكرة القدم.



وقال بواتينغ في مقابلة مع صحيفة "بيلد إم سونتاغ" يوم الأحد: فوز بايرن بلقب البوندسليغا أمر مسلم به، لكن إينتراخت كان مرشحا بقوة للهبوط في بداية الموسم.



وأضاف: لقد فاجأنا الجميع وتمكنا من إسكات ألسنة المنتقدين، فالعمل الشاق، الشعور بالمسئولية والمدرب الكفء أسباب نجاحنا.



ويحتل إينتراخت المركز السادس بجدول ترتيب البوندسليغا ويمتلك الفريق فرصة التأهل للدوري الأوروبي.