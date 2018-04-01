تسديدة رودريغو تقرب فالنسيا من دوري الأبطال

واصل فالنسيا انتصاراته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إثر تغلبه 1 - صفر على مضيفه ليغانيس اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين للبطولة، التي شهدت أيضا تعادل إسبانيول مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس بدون أهداف.

وارتفع رصيد فالنسيا إلى 62 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد ليغانيس، الذي تكبد خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والثانية خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه رودريغو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62. وخيم التعادل السلبي على مباراة إسبانيول وضيفه ديبورتيفو ألافيس في وقت سابق يوم السبت.

وسجل جون غيديتي هدفا لفريق الافيس في الدقيقة 75 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع إسبانيول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 32 نقطة لألافيس في المركز السادس عشر.

وتعادل إسبانيول للمرة الـ12 هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وعشر هزائم في حين تعادل ألافيس للمرة الثامنة عشر مقابل 10 انتصارات وتعادلين.