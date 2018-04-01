"الفيديو" يتسبب في غضب جماهير براغا البرتغالي

ألقت الجماهير قداحات وقارورات بلاستيكية على حكم بعد أن ألغى هدفا باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد خلال مباراة في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحكم لويس غودينيو وهو ينحني ليلتقط المقذوفات ويسلمها للمسؤولين أثناء عودته للملعب عقب مشاهدة إعادة الفيديو وإلغاء هدف سجله براغا أمام سبورتنغ لشبونة.

وحول جيريمي ماتيو مدافع سبورتنغ تمريرة ريكاردو هورتا العرضية في شباك فريقه في الدقيقة 44 لكن بعد مراجعة الإعادة عبر الفيديو احتسب الحكم مخالفة لصالح جيلسون مارتنز لاعب سبورتنغ في بداية اللعبة التي جاء منها الهدف.

واحتج لاعبو براغا في غضب، وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن أحدا لم يلمس مارتنز الذي سقط بشكل مسرحي على الأرض ممسكا برأسه.

وفاز براغا بالمباراة 1-صفر بفضل هدف متأخر سجله راؤول سيلفا رغم أنه تعين عليه الانتظار أيضا حتى يراجع الحكم إعادة الفيديو بسبب تسلل محتمل.

وتسبب نظام حكم الفيديو المساعد، الذي سيستخدم في كأس العالم هذا العام، في مزيد من الجدل في فوز بنفيكا 2-صفر على فيتوريا غيمارايش.

وجاء هدف بنفيكا الأول من ركلة جزاء احتسبت باستخدام إعادة الفيديو بعد أن اصطدمت ضربة رأس جاردل بيد جواو أوريليو رغم أن لاعب فيتوريا كان لا يمكن أن يتجنب الاحتكاك.

وقال جوزيه بيسيرو مدرب فيتوريا: أسأل نفسي كيف يمكنهم احتساب ركلات الجزاء هذه في البرتغال. لا أدري كيف يمكن أن أطلب من لاعب القفز عاليا بدون أن يكون هناك أي رد فعل من ذراعيه.

ورفع الفوز رصيد بنفيكا إلى 71 نقطة متقدما بنقطة واحدة على بورتو الذي يواجه بلنيش يوم الاثنين.