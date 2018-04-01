روسيا تحذر أنصار سسكا قبل مواجهة أرسنال

حذرت روسيا يوم الأحد أنصار سسكا موسكو قبل الانتقال إلى لندن لمواجهة أرسنال الإنجليزي في ذهاب ربع النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم يوم الخميس المقبل، وطالبتهم بأقصى درجات الحذر بسبب "حملة معادية للروس".

وتوجهت السفارة الروسية في لندن إلى المشجعين الراغبين بالانتقال إلى لندن: نظرا للحملة المناهضة للروس التي تقودها بريطانيا وأدت إلى موجة متصاعدة من الكره للروس، نطلب إليكم أن تولوا انتباها استثنائيا وأن تكونوا حذرين.

وبلغ التوتر الدبلوماسي بين موسكو ولندن أوجه منذ تسميم الجاسوس السابق الروسي سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من مارس في سالزبري ، جنوب غرب إنجلترا، واتهم البريطانيون الروس بالقيام بهذه العملية.

وأضافت السفارة الروسية: نطلب إليكم أيضا تجنب أي صراعات مع السلطات والمواطنين، في لندن، وأن تتصرفوا بكرامتكم المعهودة.

وتعتبر روسيا أن هذه المزاعم لا أساس لها ولا تغدو كونها دعاية تستهدفها. وقد نجم عن ذلك طرد العديد من الدبلوماسيين الروس في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة.