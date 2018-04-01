زلاتان يسجل هدفين ويقود غالاكسي إلى فوز دراماتيكي

لم ينتظر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كثيرا لوضع بصمته في الدوري الأميركي "إم إل إس" بعد أن سجل هدفبن في فوز فريقه لوس أنجلوس غالاكسي 4 - 3 على جاره لوس أنجيليس.

وتكفل المكسيكي كارلوس فيلا، القادم من ريال سوسيداد، بتقدم لوس أنجيليس بهدفين، 5، و26، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل دانييل ستيريس هدفا عكسيا في مرماه لتزيد النتجية إلى 3 - صفر، قبل أن يقلص سيباستيان ليتغيت الفرق في الدقيقة 67، ويضيف بونتيوس الهدف الثاني، 73، بعد دقيقتين من دخول السويدي إبراهيموفيتش في أولى مبارياته بقميص غالاكسي، ليسجل هدفا رائعا بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 77، قبل أن يسجل هدف الفوز الرابع برأسية في الدقيقة 91.